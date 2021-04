WhatsApp, arriva il via libera: rivoluzione senza precedenti (Di venerdì 2 aprile 2021) Su WhatsApp è pronta ad arrivare la rivoluzione che cambierà la faccia dell’app di messaggistica. Ecco tutte le novità in arrivo nei prossimi mesi. WhatsApp è pronta a stupire tutti, con l’arrivo di una vera e propria rivoluzione. Infatti sull’applicazione, finalmente, sbarcheranno i pagamenti digitali. La novità era già sbarcata sull’app lo scorso giugno, con L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Suè pronta adre lache cambierà la faccia dell’app di messaggistica. Ecco tutte le novità in arrivo nei prossimi mesi.è pronta a stupire tutti, con l’arrivo di una vera e propria. Infatti sull’applicazione, finalmente, sbarcheranno i pagamenti digitali. La novità era già sbarcata sull’app lo scorso giugno, con L'articolo proviene da Inews.it.

