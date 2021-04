“Una Pasqua di vigile attesa non farà risorgere il Paese” (Di venerdì 2 aprile 2021) di Lorenza Morello, presidente nazionale APM Siamo quasi a Pasqua e, anziché parlare di speranza e rinascita, dilagano i discorsi di morte e inizia a farsi sempre più chiara la spaccatura sociale che sta dilaniando un Paese allo stremo, l’Italia. Da una parte medici, infermieri e personaggi pubblici più o meno noti -e quasi mai competenti- che ancora lanciano strali contro “gli untori” (l’”andrà tutto bene” dello scorso anno ce lo siamo finalmente tolto dai piedi, ma ahimè la caccia alle streghe prosegue) ed incitano ad andare a fare un giro nelle terapie intensive.Sì, allora, retorica per retorica, un giro anche negli hospice o in casa di malati oncologici, divenuti terminali a causa della chiusura dei day hospital e dei ritardi nell’inizio delle terapie, per via del covid-19 andrebbe fatto, e dovevamo farlo anche qualche anno fa quando c’erano ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 2 aprile 2021) di Lorenza Morello, presidente nazionale APM Siamo quasi ae, anziché parlare di speranza e rinascita, dilagano i discorsi di morte e inizia a farsi sempre più chiara la spaccatura sociale che sta dilaniando unallo stremo, l’Italia. Da una parte medici, infermieri e personaggi pubblici più o meno noti -e quasi mai competenti- che ancora lanciano strali contro “gli untori” (l’”andrà tutto bene” dello scorso anno ce lo siamo finalmente tolto dai piedi, ma ahimè la caccia alle streghe prosegue) ed incitano ad andare a fare un giro nelle terapie intensive.Sì, allora, retorica per retorica, un giro anche negli hospice o in casa di malati oncologici, divenuti terminali a causa della chiusura dei day hospital e dei ritardi nell’inizio delle terapie, per via del covid-19 andrebbe fatto, e dovevamo farlo anche qualche anno fa quando c’erano ...

