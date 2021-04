“The Witcher”: tutto pronto per la seconda stagione (Di venerdì 2 aprile 2021) Sarà disponibile entro la fine del 2021 Torna “The Witcher” una delle serie fantasy più acclamate degli ultimi anni. Sono infatti iniziate e terminata le riprese della seconda stagione a 158 giorni dall’inizio della produzione della prima. Entro fine 2021, come ha fatto sapere la stessa Netflix, la serie arriverà con i nuovi episodi. Girata in 15 diverse località del Regno Unito ha visto il coinvolgimento di 89 membri del cast, circa 1.200 membri della troupe e tantissimi nuovi mostri. La piattaforma di streaming ha condiviso uno speciale video dal set che immortala l’entusiasmo del cast e della troupe, guidati dalla showrunner Lauren Schmidt Hissrich, per aver completato le riprese di questo attesissimo prossimo capitolo di The Witcher. Leggi anche: The Witcher: Blood Origin: la miniserie ispirata ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Sarà disponibile entro la fine del 2021 Torna “The” una delle serie fantasy più acclamate degli ultimi anni. Sono infatti iniziate e terminata le riprese dellaa 158 giorni dall’inizio della produzione della prima. Entro fine 2021, come ha fatto sapere la stessa Netflix, la serie arriverà con i nuovi episodi. Girata in 15 diverse località del Regno Unito ha visto il coinvolgimento di 89 membri del cast, circa 1.200 membri della troupe e tantissimi nuovi mostri. La piattaforma di streaming ha condiviso uno speciale video dal set che immortala l’entusiasmo del cast e della troupe, guidati dalla showrunner Lauren Schmidt Hissrich, per aver completato le riprese di questo attesissimo prossimo capitolo di The. Leggi anche: The: Blood Origin: la miniserie ispirata ...

