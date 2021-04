The Umbrella Academy 3: Tom Hopper aggiorna sulle riprese (Di venerdì 2 aprile 2021) Le riprese della serie Netfilx The Umbella Academy 3 sono ancora agli inizi. Gli aggiornamenti sulla produzione della terza stagione dell’attore Tom Hopper in una recente intervista. Tom Hopper aggiorna sulle riprese di The Umbrella Academy 3 Come leggiamo sul sito Collider, infatti, Hopper ha voluto darci un update sui lavori della terza stagione di The Umbrella Academy 3, spiegando anche le conseguenze del COVID sulla tabella di marcia. “I protocolli per il COVID prevedono giorni più brevi, il che si traduce in un maggior tempo necessario per le riprese, Ma sì, siamo molto vicini all’inizio” ha affermato l’interprete di Luther nello show ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Ledella serie Netfilx The Umbella3 sono ancora agli inizi. Glimenti sulla produzione della terza stagione dell’attore Tomin una recente intervista. Tomdi The3 Come leggiamo sul sito Collider, infatti,ha voluto darci un update sui lavori della terza stagione di The3, spiegando anche le conseguenze del COVID sulla tabella di marcia. “I protocolli per il COVID prevedono giorni più brevi, il che si traduce in un maggior tempo necessario per le, Ma sì, siamo molto vicini all’inizio” ha affermato l’interprete di Luther nello show ...

