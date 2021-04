Testo e traduzione di Film Out dei BTS, una ballata per il film giapponese Signal (Di venerdì 2 aprile 2021) film Out dei BTS nasce dalla collaborazione tra i Bangtan Boys e il trio rock giapponese Back Number. Il risultato è una ballata j-pop che avvicina ancora una volta il settetto di Seul al mondo del cinema e della televisione. film Out dei BTS I Bangtan Boys non sono nuovi al mondo del piccolo e grande schermo. Nel 2017, infatti, i BTS avevano partecipato alla colonna sonora della serie televisiva Signal con il brano Don’t Leave Me. Quest’anno la band k-pop di Seul ritorna per il grande schermo e presenta film Out, il nuovo singolo per il film Signal – The Movie Cold Case Investigation Unit. Il brano è stato scritto da Ivory Shimizu dei Back Number. La demo è stata ascoltata da ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 aprile 2021)Out dei BTS nasce dalla collaborazione tra i Bangtan Boys e il trio rockBack Number. Il risultato è unaj-pop che avvicina ancora una volta il settetto di Seul al mondo del cinema e della televisione.Out dei BTS I Bangtan Boys non sono nuovi al mondo del piccolo e grande schermo. Nel 2017, infatti, i BTS avevano partecipato alla colonna sonora della serie televisivacon il brano Don’t Leave Me. Quest’anno la band k-pop di Seul ritorna per il grande schermo e presentaOut, il nuovo singolo per il– The Movie Cold Case Investigation Unit. Il brano è stato scritto da Ivory Shimizu dei Back Number. La demo è stata ascoltata da ...

