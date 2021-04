Tesla - Nel primo trimestre le consegne crescono del 110% (Di venerdì 2 aprile 2021) La Tesla continua ad aggiornare i propri record commerciali. Nel primo trimestre, la Casa californiana ha visto le consegne attestarsi a 184.570 unità, ovvero in aumento del 110% rispetto alle 88.400 del corrispondente periodo dell'anno scorso, quando, però, le attività commerciali erano state penalizzate dagli effetti prima ondata della pandemia del coronavirus, soprattutto in mercati come la Cina e gli Stati Uniti. In ogni caso, per la Casa californiana si tratta di un nuovo massimo storico: il dato dei primi tre mesi dell'anno, infatti, si confronta con il precedente record di 180.570 unità messo a segno nel quarto trimestre del 2020. I dati dei modelli. L'azienda guidata da Elon Musk è anche riuscita a superare ampiamente le attese del mercato, che si aspettava ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 2 aprile 2021) Lacontinua ad aggiornare i propri record commerciali. Nel, la Casa californiana ha visto leattestarsi a 184.570 unità, ovvero in aumento delrispetto alle 88.400 del corrispondente periodo dell'anno scorso, quando, però, le attività commerciali erano state penalizzate dagli effetti prima ondata della pandemia del coronavirus, soprattutto in mercati come la Cina e gli Stati Uniti. In ogni caso, per la Casa californiana si tratta di un nuovo massimo storico: il dato dei primi tre mesi dell'anno, infatti, si confronta con il precedente record di 180.570 unità messo a segno nel quartodel 2020. I dati dei modelli. L'azienda guidata da Elon Musk è anche riuscita a superare ampiamente le attese del mercato, che si aspettava ...

