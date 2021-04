Team GB: i primi 7 nomi per Tokyo 2021 (Di venerdì 2 aprile 2021) Il Team GB comincia a comporsi in vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo. Sono già stati comunicati, infatti, i nomi dei primi sette sportivi che faranno parte della squadra britannica ai Giochi olimpici giapponesi. Ci saranno i vincitori delle gare di qualificazione di atletica leggera Chris Thompson e Stephanie Davis, ai quali si affiancheranno Ben Connor, Callum Hawkins, Jess Piasecki e Steph Twell che prenderanno parte alle maratone maschile e femminile. Tom Bosworth, che a Rio 2016 aveva concluso al sesto posto, gareggerà invece nella marcia dei 20 chilometri. Le Olimpiadi, rinviate lo scorso anno per l’emergenza coronavirus, si terranno nella prossima estate dal 23 luglio all’8 agosto. Mark England, responsabile del Team GB per la manifestazione sportiva, ha dichiarato che con grande ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 2 aprile 2021) IlGB comincia a comporsi in vista delle prossime Olimpiadi di. Sono già stati comunicati, infatti, ideisette sportivi che faranno parte della squadra britannica ai Giochi olimpici giapponesi. Ci saranno i vincitori delle gare di qualificazione di atletica leggera Chris Thompson e Stephanie Davis, ai quali si affiancheranno Ben Connor, Callum Hawkins, Jess Piasecki e Steph Twell che prenderanno parte alle maratone maschile e femminile. Tom Bosworth, che a Rio 2016 aveva concluso al sesto posto, gareggerà invece nella marcia dei 20 chilometri. Le Olimpiadi, rinviate lo scorso anno per l’emergenza coronavirus, si terranno nella prossima estate dal 23 luglio all’8 agosto. Mark England, responsabile delGB per la manifestazione sportiva, ha dichiarato che con grande ...

Advertising

chiadaina : In #Cina il team #Oms non ha avuto accesso ai dati grezzi sui primi casi di #Covid, quindi lo studio sulle origini… - malayga_ : @kirarissbf io ho fatto tutti i primi 8 piani senza healers e la 11-1 e nel 9 e 10 avevo solo benny quindi il secon… - ledi : RT @iremingoz: “Loro mi ascoltavano…ma poi facevano esattamente quello che volevano!”?? @massimosgrelli nel 2010 incontra il team di Mashape… - iremingoz : “Loro mi ascoltavano…ma poi facevano esattamente quello che volevano!”?? @massimosgrelli nel 2010 incontra il team d… - Pelosaccio : Perché la maggior parte dei cosiddetti “capi”, non hanno manco un briciolo di leadership? Peró a prendersi i meriti… -