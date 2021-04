Spionaggio, Biot: «Momento di profonda crisi, ma nessun pericolo per lo Stato» (Di venerdì 2 aprile 2021) È stato un video a incastrare Walter Biot. Il filmato mostra il capitano della Marina Militare di fronte a un computer, intento a scattare foto dello schermo con uno smartphone. Quando ha finito di immortalare i documenti segreti, Biot ha estratto la scheda dal telefono e l’ha riposta in una scatola. La telecamera che ha ripreso la postazione del capitano, nell’ufficio dello Stato Maggiore di Difesa, è stata piazzata dai carabinieri del Ros. E la scheda è poi stata ritrovata addosso a Dmitrij Ostroukhov, il diplomatico di Mosca che ha pagato 5 mila euro a Biot per ricevere 181 foto «di materiale in gran parte classificato come “riservatissimo” di cui 47 file “Nato secret” classificati come “segreti”». Leggi su vanityfair (Di venerdì 2 aprile 2021) È stato un video a incastrare Walter Biot. Il filmato mostra il capitano della Marina Militare di fronte a un computer, intento a scattare foto dello schermo con uno smartphone. Quando ha finito di immortalare i documenti segreti, Biot ha estratto la scheda dal telefono e l’ha riposta in una scatola. La telecamera che ha ripreso la postazione del capitano, nell’ufficio dello Stato Maggiore di Difesa, è stata piazzata dai carabinieri del Ros. E la scheda è poi stata ritrovata addosso a Dmitrij Ostroukhov, il diplomatico di Mosca che ha pagato 5 mila euro a Biot per ricevere 181 foto «di materiale in gran parte classificato come “riservatissimo” di cui 47 file “Nato secret” classificati come “segreti”».

Agenzia_Ansa : La moglie di Walter Biot, il capitano della Marina italiana arrestato per #spionaggio con la #Russia: 'Troppe spese… - ilriformista : Il militare arrestato per spionaggio resta in carcere a Regina Coeli. Ritrovati nel suo cellulare le foto di 181 do… - M5S_Europa : #Salvini si trincera dietro un 'no comment' riguardo alla vicenda dell’ufficiale della Marina italiana Walter Biot,… - il__giustiziere : Se #Biot inizia a fare qualche nome verrà fuori qualcosa più grande di Tangentopoli. A quel punto non mi meraviglie… - pborghilivorno : #pianeta Gip, trovati documenti riservatissimi. Walter Biot: 'Frastornato, ma chiarirò' -