Scorie nucleari alla Cemerad Mazzarano | “Il Governo stanzi al più presto risorse necessarie alla rimozione dei fusti”

Advertising

elenaricci1491 : Scorie nucleari alla #Cemerad. Mazzarano: “Il Governo stanzi al più presto risorse necessarie alla rimozione dei fu… - TarantiniTime : Scorie nucleari alla #Cemerad. Mazzarano: “Il Governo stanzi al più presto risorse necessarie alla rimozione dei fu… - attila62 : RT @JCostanzo_M5S: Scorie nucleari. Nel corso delle votazioni sulle mozioni presentate alla Camera dei deputati sul tema della Cnapi e dell… - JCostanzo_M5S : Scorie nucleari. Nel corso delle votazioni sulle mozioni presentate alla Camera dei deputati sul tema della Cnapi e… - StefaniaVentu16 : RT @StefanoLuciani5: @KersevanRoberto @jacopogiliberto @gonufrio @FranFerrante @CarloStagnaro @filippoclo @GiaSilvestrini @EZanchini @MgMid… -

Ultime Notizie dalla rete : Scorie nucleari

QC QuotidianoCanavese

... i dati e i tempi certi sulle operazioni di bonifica del sito Itrec, ove peraltro è in corso di costruzione un deposito per lo stoccaggio "provvisorio" digià custodite presso il ..., da Città metropolitana di Torino e dai Comuni appello alla Regione: 'Deliberate solo quando i dati tecnici saranno completi'.Non c’è niente di meglio della nebbia per far sparire dalla scena tutto quel che d’inconfessabile c’è nell’apocalisse del Moby Prince: 140 marittimi e passeggeri morti senza ricevere soccorsi a un tir ...CALUSO - Un appello alla Regione Piemonte affinchè tenga in considerazione tutti i dati tecnici completi in arrivo dai territori prima di deliberare e prendere ufficialmente posizione rispetto allo ...