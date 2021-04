Samantha Curcio sconvolge Maria De Filippi: la battuta osè a Uomini e Donne (Di venerdì 2 aprile 2021) Samantha Curcio, tronista di Uomini e Donne, ha gelato lo studio con una clamorosa gaffe, scatenando la risposta di Maria De Filippi. Ecco cosa è successo. La gaffe di Samantha Curcio Momenti di grande imbarazzo negli studi di Uomini e Donne, programma in daytime di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Tutto è accaduto nella puntata andata in onda il 31 marzo ed ha visto protagonista la tronista Samantha Curcio. La protagonista di questa edizione dell’amato programma, è entrata negli studi con abito corto e verde. Crucio ha risposto ai saluti della conduttrice delle trasmissione, parlando proprio del suo vestito. Ed ha spiegato: ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 2 aprile 2021), tronista di, ha gelato lo studio con una clamorosa gaffe, scatenando la risposta diDe. Ecco cosa è successo. La gaffe diMomenti di grande imbarazzo negli studi di, programma in daytime di Canale 5 condotto daDe. Tutto è accaduto nella puntata andata in onda il 31 marzo ed ha visto protagonista la tronista. La protagonista di questa edizione dell’amato programma, è entrata negli studi con abito corto e verde. Crucio ha risposto ai saluti della conduttrice delle trasmissione, parlando proprio del suo vestito. Ed ha spiegato: ...

Advertising

BlogUomini : RT @MariadeFilippi5: Uomini e donne Samantha Curcio lascia? Beatrice Buonocore nuova tronista? - BlogUomini : Sinceramente se fosse che lascia il trono secondo me Samantha Curcio avrebbe fatto un percorso deludente. Voi che… - infoitcultura : Samantha Curcio abbandona il trono di Uomini e Donne | L’indiscrezione corre sul web - infoitcultura : Uomini e Donne, Samantha Curcio: chi è Bohdan Beyba, il corteggiatore - infoitcultura : Uomini e Donne Samantha Curcio, arriva per lei ex protagonista di Temptation Island -