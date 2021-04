Roma, massima allerta a Villa Pamphili: «Catturatore seriale di gatti colpisce ancora» (Di venerdì 2 aprile 2021) massima allerta nel parco di Villa Pamphili, dove i residenti stanno lanciando appelli e segnalazioni per bloccare un possibile nuovo ‘killer dei gatti’. Nei gruppi di quartiere viene chiamato il ‘Catturatore seriale di gatti’. Lo descrivono come «un uomo vestito sempre di nero, che indossa un caso nero e si sposta su una bicicletta (anch’essa nera)». Ma andiamo per gradi, cosa sta succedendo nel XII municipio? Leggi anche: Roma. Serial killer dei gatti di via Lavinio, il mistero del micio scomparso Villa Pamphili: scompaiono gatti, il mistero Tutto è iniziato da un paio di settimane, quando Francesca e Barbara hanno segnalato strani avvenimenti compatibili con dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 aprile 2021)nel parco di, dove i residenti stanno lanciando appelli e segnalazioni per bloccare un possibile nuovo ‘killer dei’. Nei gruppi di quartiere viene chiamato il ‘di’. Lo descrivono come «un uomo vestito sempre di nero, che indossa un caso nero e si sposta su una bicicletta (anch’essa nera)». Ma andiamo per gradi, cosa sta succedendo nel XII municipio? Leggi anche:. Serial killer deidi via Lavinio, il mistero del micio scomparso: scompaiono, il mistero Tutto è iniziato da un paio di settimane, quando Francesca e Barbara hanno segnalato strani avvenimenti compatibili con dei ...

