Ponte di Nona | co-housing per anziani con Coopael

(Di venerdì 2 aprile 2021) Roma – La Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro Onlus si e’ aggiudicata il secondo lotto del bando di gara per l’affidamento della “Gestione dei servizi presso le nuove residenzialita’ di Roma Capitale per Persone Anziane”. Il lotto 2 concerne il Co –per cinque persone anziane e il Centro per l’invecchiamento attivo: entrambe le attivita’ hanno luogo presso l’edificio ERP di via Luigi Crocco 21/23, in zonadi. Al piano terra della struttura nella periferia est della Capitale vi e’ l’appartamento, confiscato alla criminalita’, dove convivono cinque persone anziane. Questo progetto di co-residenza del Comune di Roma nasce dalla volonta’ di migliorare la qualita’ della vita degliin contesti fortemente urbanizzati come le grandi citta’, evitando il rischio di solitudine e isolamento. Partendo ...