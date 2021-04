Pasqua in zona rossa | ecco tutte le regole per negozi | spostamenti | seconde case e ristoranti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 aprile 2021) Ancora qualche giorno per l’Italia suddivisa in zone colorate, poi per il weekend ditutto il paese si tingerà di rosso, prima di tornare (nuovamente) alla diversificazione in fasce di rischio dal 6 aprile. Ma quali sono leper i giornili in questo 2021?Come riportato dalle FAQ del Governo “Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti ...