Osvaldo e Gianinna Maradona | è amore? Un indizio sorprende l' Argentina

In Argentina non hanno più dubbi:Maradona e Pablo Danielsarebbero la coppia più in voga del momento. L'indiscrezione, che rimbalza ovunque in Sud America, sarebbe confermata anche dall'ultima storia condivisa dalla ...Maradona, a cui viene in questi giorni attribuito dai settimanali di gossip un flirt con l'ex attaccante della Roma e della nazionale italiana Daniel, ha detto che al padre veniva ...L’hanno vista entrare e uscire dalla casa che Osvaldo condivideva con la sua ex compagna Jimena Barón. Oltre a questo ci sono gli indizi sui social, i profili che si seguono a vicenda (anche quelli ...Gianinna Maradona e Daniel Osvaldo sono amici da anni. Secondo i media argentini i due avrebbero una relazione. Quasi un mese fa, Teleshow aveva abbozzato a questa storia d'amore: i vicini di Banfield ...