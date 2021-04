Nintendo Switch, DOOM Eternal e i giochi Bethesda in offertà a metà prezzo – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 2 aprile 2021) DOOM Eternal, Skyrim, Wolfenstein e gli altri giochi Bethesda per Nintendo Switch sono disponibili in offerta a metà prezzo su eShop. DOOM Eternal e gli altri giochi Bethesda per Nintendo Switch sono disponibili in offerta a metà prezzo su eShop. La promozione sarà valida fino al 15 aprile. Come confermato dalla nostra recensione di DOOM Eternal per Nintendo Switch, lo sparatutto di id Software conserva nella sua versione ibrida tutta la solidità del gameplay originale, pur al netto di qualche rinuncia ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 2 aprile 2021), Skyrim, Wolfenstein e gli altripersono disponibili in offerta asu eShop.e gli altripersono disponibili in offerta asu eShop. La promozione sarà valida fino al 15 aprile. Come confermato dalla nostra recensione diper, lo sparatutto di id Software conserva nella sua versione ibrida tutta la solidità del gameplay originale, pur al netto di qualche rinuncia ...

