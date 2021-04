Natalia Aspesi su “Repubblica” distrugge Scanzi: “Non vedo più la Gruber per quel giovanotto con gli anelli” (Di venerdì 2 aprile 2021) “Mi scusi se le poniamo un quesito di cui un po’ ci vergogniamo ma non sappiamo resistere. Secondo lei chi è più in torto tra quello Scanzi orgoglioso di essersi fatto vaccinare senza averne ancora il diritto o la folla di indignati che ha intasato il web per augurargli ogni male?”. Natalia Aspesi, giornalista e scrittrice, famosa per la sua rubrica di lettere su “Repubblica”, dedica al caso del baby vaccinato Andrea Scanzi solo poche righe, ma durissime. Scanzi (e la Gruber) nel mirino di Natalia Aspesi La risposta di Natalia Aspesi è velenosissima. “Io vedevo Otto e mezzo per simpatia verso Lilli Gruber e ho smesso quando ho capito che questo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 aprile 2021) “Mi scusi se le poniamo un quesito di cui un po’ ci vergogniamo ma non sappiamo resistere. Secondo lei chi è più in torto traloorgoglioso di essersi fatto vaccinare senza averne ancora il diritto o la folla di indignati che ha intasato il web per augurargli ogni male?”., giornalista e scrittrice, famosa per la sua rubrica di lettere su “”, dedica al caso del baby vaccinato Andreasolo poche righe, ma durissime.(e la) nel mirino diLa risposta diè velenosissima. “Io vedevo Otto e mezzo per simpatia verso Lillie ho smesso quando ho capito che questo ...

