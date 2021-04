Milan, Theo Hernández tra valore in crescita e adeguamento del contratto (Di venerdì 2 aprile 2021) Theo Hernández, pagato 20 milioni di euro dal Milan nell'estate 2019, oggi vale già più del doppio. Ha un contratto fino al 30 giugno 2024 Leggi su pianetamilan (Di venerdì 2 aprile 2021), pagato 20 milioni di euro dalnell'estate 2019, oggi vale già più del doppio. Ha unfino al 30 giugno 2024

