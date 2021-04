Mattone dopo mattone, la Cina si scopre sepolta sotto i debiti (Di venerdì 2 aprile 2021) Non è Lehman Brothers, non ancora almeno. Però i sintomi sono quelli, qualche migliaia di chilometri più a est. La Cina potrebbe presto fare i conti con una finanza, pubblica o privata che sia, prossima all’esaurimento nervoso. Una malattia contagiosa, capace di affossare la più robusta e tonica economia. Il caso Lehman Brothers, anno di grazia 2008, insegna. Che banche, imprese e autorità locali cinesi siano fortemente indebitati non è certo notizia di oggi. Così come non lo è il progressivo smottamento della via della Seta cinese in Africa (ma non solo) a causa di prestiti il cui rientro è complicato. Però adesso dalle parti della Banca centrale cinese, la Banca popolare, qualcuno comincia a preoccuparsi. C’è troppo debito nell’economia cinese, troppo deficit e troppa incertezza. Il rischio è che si possa sfociare in una crisi del debito, con tutte le conseguenze del ... Leggi su formiche (Di venerdì 2 aprile 2021) Non è Lehman Brothers, non ancora almeno. Però i sintomi sono quelli, qualche migliaia di chilometri più a est. Lapotrebbe presto fare i conti con una finanza, pubblica o privata che sia, prossima all’esaurimento nervoso. Una malattia contagiosa, capace di affossare la più robusta e tonica economia. Il caso Lehman Brothers, anno di grazia 2008, insegna. Che banche, imprese e autorità locali cinesi siano fortemente indebitati non è certo notizia di oggi. Così come non lo è il progressivo smottamento della via della Seta cinese in Africa (ma non solo) a causa di prestiti il cui rientro è complicato. Però adesso dalle parti della Banca centrale cinese, la Banca popolare, qualcuno comincia a preoccuparsi. C’è troppo debito nell’economia cinese, troppo deficit e troppa incertezza. Il rischio è che si possa sfociare in una crisi del debito, con tutte le conseguenze del ...

