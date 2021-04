“L’Isola dei Famosi 2021”, e la Isoardi abbandonò il costume intero… sirenetta al sole (Di venerdì 2 aprile 2021) Prosegue la vita sulL’Isola e qualcuno dei naufraghi si trova sempre più a proprio agio. Come Elisa Isoardi che, dopo quasi venti giorni, ha sfoggiato un bikini da applausi. La conduttrice si era distinta fino a questo momento per essere stata l’unica a indossare praticamente sempre un costume intero. Ma alla fine ha ceduto anche lei. Il cambio le è costato una tintarella non proprio uniforme ma con il sole dell’Honduras sarà questione di pochi giorni sistemare le cose. Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 2 aprile 2021) Prosegue la vita sule qualcuno dei naufraghi si trova sempre più a proprio agio. Come Elisache, dopo quasi venti giorni, ha sfoggiato un bikini da applausi. La conduttrice si era distinta fino a questo momento per essere stata l’unica a indossare praticamente sempre unintero. Ma alla fine ha ceduto anche lei. Il cambio le è costato una tintarella non proprio uniforme ma con ildell’Honduras sarà questione di pochi giorni sistemare le cose.

