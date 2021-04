Jeffrey Hunter | la tragica morte dell' attore de Il Re dei Re

Advertising

Mami43977485 : RT @FrancoPoesia: Il Re dei Re Un'interpretazione intensa della vita del Messia. Con Jeffrey Hunter nel ruolo di Gesù. Questa sera alle… - Mari_Classica : RT @FrancoPoesia: Il Re dei Re Un'interpretazione intensa della vita del Messia. Con Jeffrey Hunter nel ruolo di Gesù. Questa sera alle… - FrancoPoesia : Il Re dei Re Un'interpretazione intensa della vita del Messia. Con Jeffrey Hunter nel ruolo di Gesù. Questa ser… - TeamJeffHunter : RT @POPCORNTVit: 'Il re dei re', qualche curiosità sul film con Jeffrey Hunter - POPCORNTVit : 'Il re dei re', qualche curiosità sul film con Jeffrey Hunter -

Ultime Notizie dalla rete : Jeffrey Hunter

ViaggiNews.com

Il re dei re è 'un kolossal religioso e poetico'. MyMovies premia il film sottolineando come si tratti di una pellicola spettacolare e non priva di poesia. Ovviamente la storia è nota a tutti, ma il ...Altri film questa sera in TV: Il re dei re , in onda alle 21.20 su Rete 4 : film drammatico, religioso del 1961 di Nicholas Ray, con, Siobhan McKenna, Hurd Hatfield, Ron Randell, ...Jeffrey Hunter, il protagonista de Il re dei re, scomparse tragicamente il 27 maggio 1969 all'età di 42 anni dopo la fine delle riprese del suo ultimo film. NOTIZIA di LUCA SCARSELLI — 02/04 ...Il Re dei Re in onda su Rete 4 oggi, 2 aprile, dalle 21:20. Nel cast Jeffrey Hunther, Siobhan McKenna, Robert Ryan. Trama e curiosità ...