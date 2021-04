Istat | nel quarto trimestre giù redditi e consumi | sale la propensione al risparmio Il crollo del Pil spinge deficit e pressione fiscale

(Di venerdì 2 aprile 2021) Si assottigliano idelle famiglie italiane che nelhanno visto le loro entrate contrarsi dell’1,8% rispetto ai tre mesi precedenti. I, segnala l’, scendono in maniera ancora più marcata (- 2,5%). Quindi cresce la parte di reddito che viene risparmiata che raggiunge il 15,2, vale adire lo 0,5% in più rispetto a luglio-settembre. Fenomeno peraltro tipico dei periodi di crisi e alta incertezza, ulteriormente favorito in questa fase dalla temporanea chiusura di numerose attività commerciale. Se ci considera poi anche l’aumento dei prezzi dovuto all’inflazione, la capacità di acquisto delle famiglie accusa un calo del 2,1%. Il tasso di investimento delle famiglie è stato pari al 5,7%, 0,1 punti percentuali più basso rispetto alprecedente. ...

11.50: giù reddito famiglie e consumiIV trimestre 2020 il reddito delle famiglie segna - 1,8% sul III trimestre e i consumi finali - 2,5%. Il potere d'acquisto registra - 2,1% rispetto al ...Lo ha reso noto l'. La propensione al risparmio delle famiglie consumatrici, semprequarto trimestre, è stata pari al 15,2% (+0,5 punti percentuali rispetto al trimestre precedente). Tale ...Volano la pressione fiscale, il deficit e il debito. E' questa la fotografia scattata dall'Istat, da cui si evince che la situazione di crisi è ben lontana dall'essere superata. Nel dettaglio, nel ...CUNEO CRONACA - Per la prima volta nella storia recente le esportazioni agroalimentari italiane superano le importazioni, favorendo così le condizioni per far crescere il made in Italy e ridurre la di ...