Incidente in via Colonnette: 61enne investita e trasportata al Fatebenefratelli (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Una donna di 61 anni è stata investita in via Colonette questo pomeriggio mentre attraversava la strada. A causare l'Incidente una Fiat 500 condotta da una 53enne. Per malcapitata è stato necessario il trasporto all'ospedale Fatebenefratelli da parte del personale del 118. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto, per accertare la dinamica del sinistro, è intervenuto la polizia municipale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

