Il re dei re: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di venerdì 2 aprile 2021) Il re dei re: trama, cast e streaming del film Questa sera, 2 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 alle ore 21,20 va in onda Il re dei re (King of Kings), film ispirato ai vangeli del 1961, diretto da Nicholas Ray, che la Metro-Goldwyn-Mayer ha distribuito nel circuito cinematografico statunitense il 30 ottobre 1961. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nel 63 a.C. Gneo Pompeo Magno conquista Gerusalemme e la fa saccheggiare. Appena entrato in città, il condottiero romano arriva al sacro tempio per impossessarsi del mitico tesoro di Salomone e, per penetrarvi, fa uccidere i sacerdoti. Ma entrato scopre che il tesoro non erano altro che i rotoli della Torah. Deluso, sta per gettarli tra le fiamme quando un sacerdote sopravvissuto alla strage se li fa consegnare e li porta in salvo. Molti anni dopo scoppiano infinite ribellioni ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 aprile 2021) Il re dei re: trama, cast e streaming delQuesta sera, 2 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 alle ore 21,20 va in onda Il re dei re (King of Kings),ispirato ai vangeli del 1961, diretto da Nicholas Ray, che la Metro-Goldwyn-Mayer ha distribuito nel circuito cinematografico statunitense il 30 ottobre 1961. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nel 63 a.C. Gneo Pompeo Magno conquista Gerusalemme e la fa saccheggiare. Appena entrato in città, il condottiero romano arriva al sacro tempio per impossessarsi del mitico tesoro di Salomone e, per penetrarvi, fa uccidere i sacerdoti. Ma entrato scopre che il tesoro non erano altro che i rotoli della Torah. Deluso, sta per gettarli tra le fiamme quando un sacerdote sopravvissuto alla strage se li fa consegnare e li porta in salvo. Molti anni dopo scoppiano infinite ribellioni ...

NicolaMorra63 : Tutto il pianeta è in sofferenza per la #pandemia, chi più chi meno. Ma la #finanza no, non si cura di morti, disoc… - ZZiliani : Tutto iniziò quando #Marotta, nell’inchiesta “Alto Piemonte” su legami #Ndrangheta-#Juventus (bagarini, striscioni… - mara_carfagna : Finalmente torna la #scuola: dal 7 aprile il governo riattiva su tutto il territorio nazionale le lezioni in presen… - Gianna47428351 : RT @recifar: Com'era la cosa della kasta dei nominati lontana dai 'cittadini' e dai loro semplici portavoce non legati alla poltrona e che… - alone73x1 : Dopo questa palata di buonismo e sarcasmo direi che Un sano che vita di m...ci sta alla grande.! Al diavolo buonis… -