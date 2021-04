Il piano di Conte per far risorgere il M5s: “Ci sono e ci sarò” (Di venerdì 2 aprile 2021) Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio, ha partecipato ieri, 2 aprile 2021, all’assemblea del M5s e ha esposto il suo piano per ridare vita al movimento. Giuseppe Conte leader 5 stelle: “Il M5S ha scritto pagine importanti della storia politica italiana, siate orgogliosi” Conte ha espresso la sua ammirazione verso tutto ciò che il movimento ha portato avanti fino ad ora. In particolare si è congratulato con i suoi predecessori e ha sottolineato l’importanza delle battaglie combattute verso una politica radicale. “Il M5S ha scritto pagine importanti della storia politica italiana, se vi guardate indietro potete essere orgogliosi. Alcune ingenuità non valgono ad oscurare le vostre battaglie. Il M5S è caratterizzato per esprimere una carica innovativa nel sistema politico italiano.” Secondo l’ex premier il merito ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 2 aprile 2021) Giuseppe, ex presidente del Consiglio, ha partecipato ieri, 2 aprile 2021, all’assemblea del M5s e ha esposto il suoper ridare vita al movimento. Giuseppeleader 5 stelle: “Il M5S ha scritto pagine importanti della storia politica italiana, siate orgogliosi”ha espresso la sua ammirazione verso tutto ciò che il movimento ha portato avanti fino ad ora. In particolare si è congratulato con i suoi predecessori e ha sottolineato l’importanza delle battaglie combattute verso una politica radicale. “Il M5S ha scritto pagine importanti della storia politica italiana, se vi guardate indietro potete essere orgogliosi. Alcune ingenuità non valgono ad oscurare le vostre battaglie. Il M5S è caratterizzato per esprimere una carica innovativa nel sistema politico italiano.” Secondo l’ex premier il merito ...

Advertising

Alessan04138070 : RT @petergomezblog: Il piano di Conte per rifondare il Movimento 5 Stelle. “Nuova carta di principi per identità chiara. Regole contro le c… - fabio_tiberia : RT @petergomezblog: Il piano di Conte per rifondare il Movimento 5 Stelle. “Nuova carta di principi per identità chiara. Regole contro le c… - Massimi07355017 : RT @petergomezblog: Il piano di Conte per rifondare il Movimento 5 Stelle. “Nuova carta di principi per identità chiara. Regole contro le c… - icittadini : Il piano di Conte per rifondare il M5s: “Nuova carta di principi per identità chiara. Regole contro le correnti, tr… - franser_real : ?? LA PRIMA PAGINA DEL FATTO Rifondazione il suo discorso per il 'neo-movimento' Il Conte Verde ecco il piano per… -