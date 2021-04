Il fronte ucraino si infiamma e Minsk muove le truppe (Di venerdì 2 aprile 2021) Da settimane il Donbass, la regione dell’Ucraina dove due autoproclamate repubbliche filorusse sono state teatro di aspri combattimenti negli scorsi anni, è tornato a infiammarsi. Ma la linea di contatto tra le truppe ucraine e le milizie ribelli armate da Mosca non è l’unico fronte caldo. Rapporti non confermati che ci provengono dal confine tra InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 2 aprile 2021) Da settimane il Donbass, la regione dell’Ucraina dove due autoproclamate repubbliche filorusse sono state teatro di aspri combattimenti negli scorsi anni, è tornato arsi. Ma la linea di contatto tra leucraine e le milizie ribelli armate da Mosca non è l’unicocaldo. Rapporti non confermati che ci provengono dal confine tra InsideOver.

Advertising

missypippi : RT @agambella: Foto da Donetsk con il fumo che si alza dall'aeroporto, come detto prima, linea del fronte tra esercito ucraino e separatist… - CiroNoEuro : RT @agambella: Foto da Donetsk con il fumo che si alza dall'aeroporto, come detto prima, linea del fronte tra esercito ucraino e separatist… - nafarrao : RT @agambella: Foto da Donetsk con il fumo che si alza dall'aeroporto, come detto prima, linea del fronte tra esercito ucraino e separatist… - Ilconservator : RT @agambella: Foto da Donetsk con il fumo che si alza dall'aeroporto, come detto prima, linea del fronte tra esercito ucraino e separatist… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Gli Stati Uniti sostengono la sovranità e l'integrità territoriale dell'#Ucraina di fronte all'aggressione della Russia nel… -