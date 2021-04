Guarin arrestato: avrebbe aggredito i genitori (Di venerdì 2 aprile 2021) Questa volta protagonista fuori dal rettangolo di gioco, Fredy Guarin ieri è stato fermato dalle forze dell’ordine locali dopo una rissa familiare. L’ex centrocampista dell’Inter pare infatti che abbia aggredito i genitori dopo una discussione, tanto da richiamare l’attenzione delle autorità. Il calciatore, attualmente in forza al Millonarios, nel video che circola appare in stato confusionale e di alterazione. Pare che la discussione, avvenuta con i genitori, sia degenerata in un’aggressione fisica. Il 34enne ha richiamato l’attenzione delle autorità locali, che lo hanno fermato e arrestato. Nelle riprese appare sporco di sangue sul fondoschiena, a testimoniare la colluttazione avvenuta poco prima. Ha anche parlato il direttore della Polizia Nazionale, il maggiore Jorge Luis Vargas, parlando ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Questa volta protagonista fuori dal rettangolo di gioco, Fredyieri è stato fermato dalle forze dell’ordine locali dopo una rissa familiare. L’ex centrocampista dell’Inter pare infatti che abbiadopo una discussione, tanto da richiamare l’attenzione delle autorità. Il calciatore, attualmente in forza al Millonarios, nel video che circola appare in stato confusionale e di alterazione. Pare che la discussione, avvenuta con i, sia degenerata in un’aggressione fisica. Il 34enne ha richiamato l’attenzione delle autorità locali, che lo hanno fermato e. Nelle riprese appare sporco di sangue sul fondoschiena, a testimoniare la colluttazione avvenuta poco prima. Ha anche parlato il direttore della Polizia Nazionale, il maggiore Jorge Luis Vargas, parlando ...

