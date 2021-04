Gruppo sanguigno di Denise: l’annuncio di Piera Maggio (Di venerdì 2 aprile 2021) È stato prelevato oggi il Dna dalla ragazza che era andata alla tv russa per cercare sua madre. E che potrebbe essere Denise Pipitone, la piccola scomparsa 17 anni fa da Mazara del Vallo, nel Trapanese. L'annuncio arriva durante la trasmissione di Raitre "Chi l'ha visto?" che si è occupata del caso. Piera Maggio, la mamma di Denise, non era in trasmissione. Ma ha mandato un messaggio audio. "Vogliamo rimanere con i piedi per terra, cautamente speranzosi - dice mamma Piera - anche perché le segnalazioni passate ci hanno mostrato che l'illusione non porta a nulla. Vogliamo conoscere la verità e aspettiamo l'esito del Dna". Poi il video appello. Una ragazza senza nome, senza documenti, una ragazza che non ricorda nulla della sua famiglia, una ragazza che assomiglia a Piera ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 2 aprile 2021) È stato prelevato oggi il Dna dalla ragazza che era andata alla tv russa per cercare sua madre. E che potrebbe esserePipitone, la piccola scomparsa 17 anni fa da Mazara del Vallo, nel Trapanese. L'annuncio arriva durante la trasmissione di Raitre "Chi l'ha visto?" che si è occupata del caso., la mamma di, non era in trasmissione. Ma ha mandato un messaggio audio. "Vogliamo rimanere con i piedi per terra, cautamente speranzosi - dice mamma- anche perché le segnalazioni passate ci hanno mostrato che l'illusione non porta a nulla. Vogliamo conoscere la verità e aspettiamo l'esito del Dna". Poi il video appello. Una ragazza senza nome, senza documenti, una ragazza che non ricorda nulla della sua famiglia, una ragazza che assomiglia a...

