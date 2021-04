Giuseppe Conte è pronto a rifondare il Movimento 5 Stelle (Di venerdì 2 aprile 2021) Giuseppe Conte, durante l’assemblea M5s, si dice pronto a rifondare e rigenerare il Movimento 5 Stelle. Come noto infatti il m5s, ormai in crisi totale, si affida all’ex premier per risollevare le sue sorti. Sembra che Conte abbia già le idee piuttosto chiare, il fondamento: “Chi vorrà aderire a questa nuova forza politica, non avrà dubbi sulla sua identità“. Giuseppe Conte, assemblea M5s L’ex premier, dopo la chiamata di Grillo si è detto pronto ad affrontare questa nuova sfida: “Oggi sono qui anche perché dietro le sollecitazioni di tantissimi di voi e di Beppe Grillo ho accettato questa sfida: rifondare il Movimento 5 Stelle. Sono qui per compiere una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 aprile 2021), durante l’assemblea M5s, si dicee rigenerare il. Come noto infatti il m5s, ormai in crisi totale, si affida all’ex premier per risollevare le sue sorti. Sembra cheabbia già le idee piuttosto chiare, il fondamento: “Chi vorrà aderire a questa nuova forza politica, non avrà dubbi sulla sua identità“., assemblea M5s L’ex premier, dopo la chiamata di Grillo si è dettoad affrontare questa nuova sfida: “Oggi sono qui anche perché dietro le sollecitazioni di tantissimi di voi e di Beppe Grillo ho accettato questa sfida:il. Sono qui per compiere una ...

