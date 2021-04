Gf Vip 5, Giulia Salemi svela in che rapporti è attualmente con Tommaso Zorzi (Di venerdì 2 aprile 2021) Da quando sono usciti dalla Casa del Grande Fratello Vip 5 in molti si chiedono in che rapporti sono attualmente Giulia Salemi e Tommaso Zorzi. A dipanare i dubbi dei più curiosi ci ha pensato l’influencer italo-persiana, che – in una lunga intervista a Vanity Fair in cui ha parlato del magico momento che sta vivendo – a proposito di Zorzi ha precisato: Da quando siamo usciti dalla Casa il rapporto è in stand-by: non c’è stato ancora modo di vederci e di confrontarci, ma di natura sono una persona che tende sempre la mano. Da parte mia c’è sempre la volontà e la voglia di migliore me stessa e i rapporti intorno a me. Un messaggio già anticipato nell’intervista rilasciata a Chi: Se dicessi che non mi frega nulla di averlo perso sarei falsa. Ci sono ... Leggi su isaechia (Di venerdì 2 aprile 2021) Da quando sono usciti dalla Casa del Grande Fratello Vip 5 in molti si chiedono in chesono. A dipanare i dubbi dei più curiosi ci ha pensato l’influencer italo-persiana, che – in una lunga intervista a Vanity Fair in cui ha parlato del magico momento che sta vivendo – a proposito diha precisato: Da quando siamo usciti dalla Casa il rapporto è in stand-by: non c’è stato ancora modo di vederci e di confrontarci, ma di natura sono una persona che tende sempre la mano. Da parte mia c’è sempre la volontà e la voglia di migliore me stessa e iintorno a me. Un messaggio già anticipato nell’intervista rilasciata a Chi: Se dicessi che non mi frega nulla di averlo perso sarei falsa. Ci sono ...

