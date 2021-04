Elisabetta Gregoraci, la stoccata di Miriam su Pierpaolo Pretelli: “Lei stava lavorando” (Di venerdì 2 aprile 2021) Myriam Catania lancia una stoccata a Pierpaolo Pretelli Nonostante siano passati molti mesi da quando Pierpaolo Pretelli era molto vicino ad Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5, in questi giorni se ne è tornato a parlare. Anche se tra l’ex Velino di Striscia la Notizia e la soubrette calabrese non è nato un sentimento d’amore, in una recentissima intervista l’attrice Myriam Catania è tornata a parlare dei due ex gieffini. La nipote di Simona Izzo ha lanciato una frecciatina velenosa nei confronti dell’ex moglie di Flavio Briatore. Una frase che ha lasciato tutti i fan senza parole. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto. L’ex gieffina e la frecciatina ad Elisabetta sul rapporto con i Prelemi In una recente intervista ad un noto ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 2 aprile 2021) Myriam Catania lancia unaNonostante siano passati molti mesi da quandoera molto vicino adal Grande Fratello Vip 5, in questi giorni se ne è tornato a parlare. Anche se tra l’ex Velino di Striscia la Notizia e la soubrette calabrese non è nato un sentimento d’amore, in una recentissima intervista l’attrice Myriam Catania è tornata a parlare dei due ex gieffini. La nipote di Simona Izzo ha lanciato una frecciatina velenosa nei confronti dell’ex moglie di Flavio Briatore. Una frase che ha lasciato tutti i fan senza parole. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto. L’ex gieffina e la frecciatina adsul rapporto con i Prelemi In una recente intervista ad un noto ...

Advertising

_Ilapezz_ : RT @noniniziamo: Nera per tutto, ma anche perché anche oggi non mi sono svegliata pazzesca come Elisabetta Gregoraci - BITCHYFit : Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo confessa di averla rivista dopo il GFVip: “Ecco perché non poteva funzionare”… - pallanteceleste : RT @noniniziamo: Nera per tutto, ma anche perché anche oggi non mi sono svegliata pazzesca come Elisabetta Gregoraci - Fede35183049 : RT @ilaria84750366: “Ciao sono Elisabetta Gregoraci e mi piace far infartare i miei follower pubblicando una foto. Passo e chiudo” Di una… - ilaria84750366 : “Ciao sono Elisabetta Gregoraci e mi piace far infartare i miei follower pubblicando una foto. Passo e chiudo” Di… -