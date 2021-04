Covid, FMI: “Nel 2021 verso ondata Pmi insolventi. A rischio 20 milioni di posti di lavoro” (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – La pandemia di Covid-19 ha incrementato il rischio di insolvenza in particolar modo tra le piccole e medie imprese, tipologia di aziende prevalente nei settori più duramente colpiti come turismo, ristorazione e intrattenimento. E senza interventi governativi anche le imprese considerate vitali possono finire con l’essere liquidate soprattutto in quei comparti caratterizzati da un modello labour intensive. Questo l’allarme lanciato dal Fondo monetario internazionale (Fmi) nel rapporto “Insolvency Prospects Among Small and Medium Enterprises in Advanced Economies: Assessment and Policy Options”. In tale scenario, rileva il Fmi, le economie avanzate corrono il rischio di subire un’ondata di liquidazioni che potrà determinare la perdita di milioni di posti di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – La pandemia di-19 ha incrementato ildi insolvenza in particolar modo tra le piccole e medie imprese, tipologia di aziende prevalente nei settori più duramente colpiti come turismo, ristorazione e intrattenimento. E senza interventi governativi anche le imprese considerate vitali possono finire con l’essere liquidate soprattutto in quei comparti caratterizzati da un modello labour intensive. Questo l’allarme lanciato dal Fondo monetario internazionale (Fmi) nel rapporto “Insolvency Prospects Among Small and Medium Enterprises in Advanced Economies: Assessment and Policy Options”. In tale scenario, rileva il Fmi, le economie avanzate corrono ildi subire un’di liquidazioni che potrà determinare la perdita dididi ...

