Cos'è il catcalling, il significato del termine e perché è importante parlarne

L'ultima a denunciarlo è stata Aurora Ramazzotti, che ha utilizzato Instagram per lamentarsi dei commenti sessisti ricevuti mentre faceva jogging. La giovane è stata vittima di quello che viene definito catcalling e ha deciso di denunciare la vicenda sui social. "Possibile che nel 2021 succeda ancora di frequente il fenomeno del catcalling? - ha esordito Aurora Ramazzotti nelle sue stories, di ritorno da una corsa in città – Sono l'unica che ne è vittima costantemente nonostante mi vesta da maschiaccio? Non appena mi metto una gonna o, come in questo caso, appena mi tolgo la giacca sportiva, perché sto correndo e fa caldo, devo subire fischi e commenti sessisti e altre schifezze. A me fa schifo. Se sei una persona che lo fa, sappi che fai schifo", ha concluso la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

