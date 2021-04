Conferenza Milan-Sampdoria, Pioli: “Vinciamole tutte, poi i conti” | LIVE NEWS (Di venerdì 2 aprile 2021) Pioli, tecnico rossonero, introduce i temi principali di Milan-Sampdoria in Conferenza stampa. Ecco tutte le sue parole, raccolte LIVE. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 2 aprile 2021), tecnico rossonero, introduce i temi principali diinstampa. Eccole sue parole, raccolte

Advertising

zazoomblog : Conferenza Milan-Sampdoria Pioli: “Vinciamole tutte poi i conti” LIVE NEWS - #Conferenza #Milan-Sampdoria #Pioli: - RadioRossonera : 'Si parla troppo di futuro. Domani c'è una partita importante, adesso arriva il momento decisivo.' Stefano #Pioli… - DiMarzio : Le parole di Stefano #Pioli alla vigilia di #MilanSamp - Angelo_Z93 : RT @FraNasato: Pioli in conferenza stampa: “Il futuro di Calha, Gigio e Ibra per noi è adesso, cambierebbe tutto andare o non andare in Cha… - Fantacalcio : Milan-Sampdoria: la conferenza stampa di Pioli -