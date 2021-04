Caso Orlandi: veleni e cappucci in Vaticano (Di venerdì 2 aprile 2021) Per inquadrare la vicenda Orlandi è importante inserirla in quegli anni caratterizzati dallo scontro tra est e ovest, con un Wojtyla deciso a sfidare l’impero sovietico partendo dalla sua Polonia. Una guerra fredda che aveva il suo seguito, senza esclusione di colpi, anche in Vaticano tra chi voleva bloccare l’ostpolitik e chi intendeva portarla avanti. Ed è proprio in questa fase che esplodono gli scandali legati a IOR (Istituto per le Opere di Religione) e Banco Ambrosiano. In questo contesto si radicalizza lo scontro sotto il Cupolone tra il pragmatico IOR, guidato Dal Massone Paul Marcinkus (nome in codice Arpa) e l’ultraconservatore Opus Dei, grande elargitore di fondi alla causa anticomunista e all’epoca vicino ad alcuni di quei generali argentini responsabili dei tragici voli della morte in cui finivano migliaia di oppositori e semplici ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 2 aprile 2021) Per inquadrare la vicendaè importante inserirla in quegli anni caratterizzati dallo scontro tra est e ovest, con un Wojtyla deciso a sfidare l’impero sovietico partendo dalla sua Polonia. Una guerra fredda che aveva il suo seguito, senza esclusione di colpi, anche intra chi voleva bloccare l’ostpolitik e chi intendeva portarla avanti. Ed è proprio in questa fase che esplodono gli scandali legati a IOR (Istituto per le Opere di Religione) e Banco Ambrosiano. In questo contesto si radicalizza lo scontro sotto il Cupolone tra il pragmatico IOR, guidato Dal Massone Paul Marcinkus (nome in codice Arpa) e l’ultraconservatore Opus Dei, grande elargitore di fondi alla causa anticomunista e all’epoca vicino ad alcuni di quei generali argentini responsabili dei tragici voli della morte in cui finivano migliaia di oppositori e semplici ...

