Caso camici, i pm: Fontana sapeva dei soldi in Svizzera dal '97 (Di venerdì 2 aprile 2021) Milano - Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana avrebbe saputo del denaro in Svizzera fin dal 1997 quando venne aperto dalla madre il primo conto su cui sono confluiti circa 3 milioni ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 2 aprile 2021) Milano - Il presidente della Regione Lombardia Attilioavrebbe saputo del denaro infin dal 1997 quando venne aperto dalla madre il primo conto su cui sono confluiti circa 3 milioni ...

Advertising

reportrai3 : Caso camici, la firma della madre di Fontana per aprire il conto in Svizzera è falsa? ?? - M5S_Europa : Ormai la Giunta regionale lombarda è assediata dagli scandali. I cittadini lombardi meritano onestà e competenza.… - Agenzia_Ansa : Caso camici, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, è indagato anche per autoriciclaggio e per false dich… - ANTHILIA64 : RT @reportrai3: Caso camici, la firma della madre di Fontana per aprire il conto in Svizzera è falsa? ?? - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Caso camici, pm: 'Fontana sapeva dei soldi in Svizzera dal 1997' -