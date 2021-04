Canzone segreta stasera non va in onda: perché, il motivo (Di venerdì 2 aprile 2021) 2 aprile 2021 perché Canzone segreta oggi, venerdì 2 aprile 2021, non va in onda? Lo show di Rai 1 condotto da Serena Rossi stasera non va in onda per lasciare spazio in prima serata alla Via Crucis dal sagrato di piazza San Pietro, presieduta da Papa Francesco. Oggi infatti, 2 aprile, è Venerdì Santo, e come da tradizione Rai 1 trasmette in mondovisione la Via Crucis, con la quale i fedeli ripercorrono le tappe della Passione e morte in croce di Gesù. Ecco perché oggi Canzone sefreta non va in onda. La diretta della cerimonia del Venerdì Santo su Rai 1 è preceduta e seguita da alcuni speciali. Alle 20.30 Porta a Porta Speciale Venerdì Santo, quest’anno intitolato Il dolore e la speranza, condotto da Bruno Vespa con la partecipazione ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 aprile 2021) 2 aprile 2021oggi, venerdì 2 aprile 2021, non va in? Lo show di Rai 1 condotto da Serena Rossinon va inper lasciare spazio in prima serata alla Via Crucis dal sagrato di piazza San Pietro, presieduta da Papa Francesco. Oggi infatti, 2 aprile, è Venerdì Santo, e come da tradizione Rai 1 trasmette in mondovisione la Via Crucis, con la quale i fedeli ripercorrono le tappe della Passione e morte in croce di Gesù. Eccooggisefreta non va in. La diretta della cerimonia del Venerdì Santo su Rai 1 è preceduta e seguita da alcuni speciali. Alle 20.30 Porta a Porta Speciale Venerdì Santo, quest’anno intitolato Il dolore e la speranza, condotto da Bruno Vespa con la partecipazione ...

