Brusaferro | terapie intensive saturate 41% | incidenza ancora alta

(Di venerdì 2 aprile 2021) Lesono "da pazienti Covid nel 41% dei casi rispetto al 39% della settimana scorsa. Crescono le percentuali sia in terapia intensiva, sia in reparti di area medica". Lo ha ...

... Silvio, nel suo intervento alla conferenza stampa sull'analisi dei dati del ... "I ricoveri sono in crescita , desta preoccupazione in questa settimana il dato di saturazione delle...... ha osservato. Il presidente dell'Iss ha spiegato anche che "i ricoveri sono ancora in crescita e destano preoccupazione i dati di saturazione al 41% di pazienti Covid delle...Secondo Silvio Brusaferro e Gianni Rezza, intervenuti nel corso della conferenza stampa di oggi dedicata ai dati dell’ultimo monitoraggio ...Brusaferro - #ISS: "incidenza molto elevata ... E resta elevatissimo il tasso di occupazione in terapia intensiva, ora al 41%. Quindi ci sono dei segnali che ci dicono che da una parte l'infezione sta ...