Birmania: altri 7 morti, bilancio vittime sale a 543 (Di venerdì 2 aprile 2021) Almeno altri 7 morti sono stati registrati ieri in Birmania, un dato che porta il totale delle vittime dall'inizio delle proteste anti golpe ad ameno 543: lo riporta l'Associazione per l'assistenza ai ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 aprile 2021) Almenosono stati registrati ieri in, un dato che porta il totale delledall'inizio delle proteste anti golpe ad ameno 543: lo riporta l'Associazione per l'assistenza ai ...

Guerra in Myanmar: l'esercito bombarda i civili nello Stato Karen Alcuni si sono rifugiati nella fitta vegetazione della foresta, altri - circa 3 mila - sono riusciti a raggiungere la Thailandia . "Molte persone si nascondono terrorizzate nella giungla", spiega la ...

