Aurora Ramazzotti, lo sfogo: "Sono stata fraintesa" (Di venerdì 2 aprile 2021) Aurora Ramazzotti si è sfogata per alcuni commenti ricevuti da parte delle donne dopo la sua critica verso il cat calling. Aurora Ramazzotti dopo il cat calling: “Ferita dai commenti delle donne” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 2 aprile 2021)si è sfogata per alcuni commenti ricevuti da parte delle donne dopo la sua critica verso il cat calling.dopo il cat calling: “Ferita dai commenti delle donne” su Notizie.it.

FQMagazineit : Aurora Ramazzotti: “Adesso le donne mi attaccano: ‘Non sei abbastanza bella, i fischi per strada te li devi meritar… - HuffPostItalia : Aurora Ramazzotti: 'Critico il cat calling. Alcune donne invece di essere solidali, mi dicono 'non sei così bella'' - SecolodItalia1 : La rabbia di Aurora Ramazzotti: “Non sono un cane, mi umiliano i fischi degli uomini per strada” (video)… - Daniele_Manca : Aurora Ramazzotti contro il #catcalling: «Non mi aspettavo commenti così offensivi, specie da parte di donne», l'in… - befe_u : Oggi è la Giornata Mondiale di Quelli che Lavorano in TV solamente perché hanno un Cognome Famoso. Auguri ad Aurora #Ramazzotti ?? -