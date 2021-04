Aurora Ramazzotti: "Critico il cat calling. Alcune donne invece di essere solidali, mi dicono 'non sei così bella'" (Di venerdì 2 aprile 2021) “Non mi aspettavo commenti così offensivi, specie da parte di donne”. Aurora Ramazzotti al Corriere della sera commenta le reazioni seguite alla diffusione di un suo video sui social. La ragazza aveva criticato il “catcalling”: fenomeno per cui le donne vengono fischiate per strada e apostrofate con commenti sessisti. Le risposte alle frasi della conduttrice ventiquattrenne, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, sono state da brivido. Dalla più gentile («Ma chi ti vede?»), fino a scendere giù, nel fondo del repertorio degli «hater», che la prendono di mira da anni. “Possibile che nel 2021 succeda ancora il fenomeno del catcalling? Appena mi tolgo la giacca sportiva perché sto correndo e fa caldo devo sentire fischi, commenti sessisti e altre ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 aprile 2021) “Non mi aspettavo commentioffensivi, specie da parte di”.al Corriere della sera commenta le reazioni seguite alla diffusione di un suo video sui social. La ragazza aveva criticato il “cat”: fenomeno per cui levengono fischiate per strada e apostrofate con commenti sessisti. Le risposte alle frasi della conduttrice ventiquattrenne, figlia di Erose Michelle Hunziker, sono state da brivido. Dalla più gentile («Ma chi ti vede?»), fino a scendere giù, nel fondo del repertorio degli «hater», che la prendono di mira da anni. “Possibile che nel 2021 succeda ancora il fenomeno del cat? Appena mi tolgo la giacca sportiva perché sto correndo e fa caldo devo sentire fischi, commenti sessisti e altre ...

