Un Passo dal Cielo 6, la prima puntata (Di giovedì 1 aprile 2021) Il 1° aprile 2021, su Raiuno, va in onda la prima puntata di Un Passo dal Cielo 6, la fiction ambientata sulle Dolomiti bellunesi con Daniele Liotti nei panni del protagonista, Francesco Neri, ora in aspettativa dalla Forestale ma pronto ad aiutare il suo amico Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello), ora Commissario a San Vito di Cadore. La serie tv vede nel cast anche Gianmarco Pozzoli (Huber), Giusy Buscemi (Manuela), Aurora Ruffino (Dafne), Carlo Cecchi (Christoph), Luca Chikovani (Enrico), Serena Iansiti (Carolina) ed Anna Dalton (Elda). "La bambina magica" Una donna misteriosa, Dafne, viene ritrovata in fin di vita vicino a una vecchia miniera che sta per essere riaperta. E quando dai boschi compare una bambina, Francesco Neri e Vincenzo si vedono travolti da una vicenda molto più grande di loro che corre il rischio ...

