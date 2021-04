Tumore colon | due marcatori per le metastasi | la scoperta del Cnr di Napoli

(Di giovedì 1 aprile 2021) Identificati dueche inducono le cellule staminali tumorali dela sviluppare. Lo studio condotto dall’Istituto di genetica e biofisica “Adriano Buzzati Traverso” del Cnr diapre la strada a nuove terapie che colpendo tali fattori potrebbero eliminare selettivamente una specifica popolazione di cellule tumorali. I risultati della ricerca realizzata grazie al sostegno della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro sono stati pubblicati sulla rivista Theranostics. “Ildel-retto e’ attualmente la terza causa di morte nel mondo per cancro. Fra i principali fattori di rischio per la malattia vi sono l’eta’, una dieta poco varia e non equilibrata, il fumo ed errori casuali nel DNA che si verificano durante la divisione cellulare. Alcune delle ...

'Ildel- retto è attualmente la terza causa di morte nel mondo per cancro. Fra i principali fattori di rischio per la malattia vi sono l'età, una dieta poco varia e non equilibrata, il ...Usare per la prima volta la biopsia liquida per decidere la cura di chi ha undel. Capire se questo sarà davvero il futuro è l'obiettivo di Pegasus, un progetto sostenuto da Fondazione Airc (grazie ai fondi del 5 1000) e che coinvolgerà 140 pazienti in 10 centri: 7 ...Roma, 1 aprile 2021 – Un gruppo di ricercatori dell’Istituto di genetica e biofisica “Adriano Buzzati Traverso” del Consiglio nazionale delle ricerche di Napoli (Cnr-Igb) ha identificato due marcatori ...Identificati due marcatori che inducono le cellule staminali tumorali del colon a sviluppare metastasi. Lo studio condotto dall’Istituto di genetica e biofisica “Adriano Buzzati Traverso” del Cnr di N ...