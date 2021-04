Stelio Mattioni e le vie oniriche di Trieste

(Di venerdì 2 aprile 2021) C’è una linea sottile nella scrittura di, una sorta di confine immaginario che ondeggia tra finzione e realtà. Una striscia che potremmo definire del verosimile e, forse, dicendo così indovineremmo, ma non del tutto, non sempre. È molto più misteriosa l’opera dello scrittore triestino, è più profondo il solco che lo avvicina al mondo del fantastico, più affascinante e interessante.è italiano, ma se dovessimo pensare a vicinanze, somiglianze, guarderemmo alla letteratura sudamericana, a quella argentina in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

CliquotEdizioni : RT @UniTrieste: UniTS & LETS Spring 2021 Al via venerdì 26 marzo la rassegna letteraria a cura di progetto LETS – Letteratura Trieste e de… -

Ultime Notizie dalla rete : Stelio Mattioni

Il Manifesto

L'altro giorno, un po' per curiosità e un po' per augurarmi in qualche modo un buon 2021 " questo 2020, diciamocelo, è stato un dramma, al di là degli eventi personali ", sono andato a ...Torna in libreria Il richiamo di Alma , uno dei libri più importanti dell'autore triestino, pubblicato da Adelphi nel 1980, e ora ripubblicato da Cliquot edizioni (una casa editrice che si occupa proprio di questo tipo di recuperi preziosi), con la prefazione della figlia di ...Con questa premessa, scritta nel 1986, Stelio Mattioni si decideva a pubblicare la sua ‘Storia di Umberto Saba’. In realtà, prima che il libro vedesse le stampe (per Camunia) dovevano passare ...