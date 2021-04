Spionaggio, il giudice sul caso Biot: «Sequestrati 181 documenti coperti da segreto». Il militare resta in carcere (Di giovedì 1 aprile 2021) In una scheda di memoria sequestrata al capitano di fregata Walter Biot, l’ufficiale della Marina militare arrestato per Spionaggio su richiesta della procura di Roma e accusato di aver venduto informazioni ai russi, sono state ritrovate finora 181 fotografie di documenti cartacei classificati. All’interno della periferica c’erano anche le foto di nove documenti classificati come ‘riservatissimi’ e 47 di tipo ‘Nato Secret’. Durante l’interrogatorio di convalida dell’arresto, il militare non ha risposto alle domande del gip, Antonella Minunni, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Il suo avvocato ha chiesto gli arresti domiciliari, mentre la procura ha ribadito la misura cautelare in carcere. E il gip ha confermato il ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 aprile 2021) In una scheda di memoria sequestrata al capitano di fregata Walter, l’ufficiale della Marinaarto persu richiesta della procura di Roma e accusato di aver venduto informazioni ai russi, sono state ritrovate finora 181 fotografie dicartacei classificati. All’interno della periferica c’erano anche le foto di noveclassificati come ‘riservatissimi’ e 47 di tipo ‘Nato Secret’. Durante l’interrogatorio di convalida dell’arresto, ilnon ha risposto alle domande del gip, Antonella Minunni, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Il suo avvocato ha chiesto gli arresti domiciliari, mentre la procura ha ribadito la misura cautelare in. E il gip ha confermato il ...

