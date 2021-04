Sinner non si ferma, in semifinale all’Atp Miami (Di giovedì 1 aprile 2021) Jannik Sinner conquista le semifinali dell’Atp Masters 1000 di Miami. L’azzurro 19enne taglia lo storico traguardo superando in due set il kazako Alexander Bublik col punteggio di 7-6 (7-5), 6-4 dopo un’ora e 42 minuti di gioco con una prova maiuscola. E alla fine, Bublik riconosce le qualità straordinarie del rivale con un eloquente ”you are not human” (non sei umano). Venerdì Sinner tornerà in campo contro il vincente di Medvedev-Bautista Agut. L'articolo <div></div> proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 1 aprile 2021) Jannikconquista le semifinali dell’Atp Masters 1000 di. L’azzurro 19enne taglia lo storico traguardo superando in due set il kazako Alexander Bublik col punteggio di 7-6 (7-5), 6-4 dopo un’ora e 42 minuti di gioco con una prova maiuscola. E alla fine, Bublik riconosce le qualità straordinarie del rivale con un eloquente ”you are not human” (non sei umano). Venerdìtornerà in campo contro il vincente di Medvedev-Bautista Agut. L'articolo proviene da Italia Sera.

WeAreTennisITA : ?? 'Tu non sei umano, hai 15 anni e giochi in questa maniera. Complimenti'. Così Bublik a Sinner, che invece ha det… - angelomangiante : Un'altra conferma della solidità mostruosa di #Sinner. Ha tecnica, ha capacità di soffrire, ha risorse immense ne… - WeAreTennisITA : Primo set Sinner ?? Bublik ha giocato meravigliosamente non dando mai due palle uguali a Sinner per quasi tutto il p… - Pally84 : RT @GeorgeSpalluto: Se non l'avete vista, avete l'occasione per redimervi. Se l'avete già vista, non potrete esimervi dal rivederla... Ades… - VELOSPORT1960 : Il 19enne azzurro batte Bublik nei quarti. Il kazako: 'Non sei umano...' -