Si allarga lo scandalo Palamara. Chiesto il processo per l'ex pg Fuzio. Rischia il giudizio anche Fava

Chiesto un processo per l'ex procuratore generale della Corte di Cassazione, Riccardo Fuzio. A puntare al rinvio a giudizio la Procura della Repubblica di Perugia, impegnata nelle indagini sul cosiddetto caso Palamara. L'ennesimo scossone per la magistratura, finita nella bufera dopo l'inchiesta sull'ex capo dell'Anm ed ex membro del Csm e l'emergere di una serie di intercettazioni che hanno riaperto il dibattito sulla degenerazione del correntismo.

Gli inquirenti hanno chiesto il processo per Fuzio e per l'ex pm e attuale giudice presso il Tribunale di Latina, Stefano Rocco Fava, oltre che per lo stesso Luca Palamara.

