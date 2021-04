Sampdoria, il report odierno: rientrati i nazionali, programma di recupero per Ekdal e Torregrossa (Di giovedì 1 aprile 2021) Ecco la nota della Sampdoria sull’allenamento odierno, pubblicata sul suo sito ufficiale:“La Sampdoria si avvicina alla ripresa del campionato e in particolare alla trasferta in casa del Milan, in programma sabato alle ore 12.30. Con il rientro di tutti i nazionali, ad eccezione di Bartosz Bereszynski atteso nelle prossime ore, Claudio Ranieri e lo staff hanno diretto una seduta mattutina sostanzialmente di scarico, al fine di tenere il gruppo unito tra chi ha lavorato a Bogliasco e chi è reduce dalle gare e dai viaggi internazionali. Sul campo 2 del “Mugnaini”, recita il report del club, l’allenamento è stato incentrato prevalentemente su esercitazioni tecniche finalizzate alla conclusione in porta. Quindi ogni blucerchiato ha proseguito con lavori individuali di ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 aprile 2021) Ecco la nota dellasull’allenamento, pubblicata sul suo sito ufficiale:“Lasi avvicina alla ripresa del campionato e in particolare alla trasferta in casa del Milan, insabato alle ore 12.30. Con il rientro di tutti i, ad eccezione di Bartosz Bereszynski atteso nelle prossime ore, Claudio Ranieri e lo staff hanno diretto una seduta mattutina sostanzialmente di scarico, al fine di tenere il gruppo unito tra chi ha lavorato a Bogliasco e chi è reduce dalle gare e dai viaggi inter. Sul campo 2 del “Mugnaini”, recita ildel club, l’allenamento è stato incentrato prevalentemente su esercitazioni tecniche finalizzate alla conclusione in porta. Quindi ogni blucerchiato ha proseguito con lavori individuali di ...

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria report Torino, Singo costretto a saltare il derby con la Juve La freccia ivoriana era appena rientrata in campo contro la Sampdoria dopo due settimane di Covid, ... interessamento distrattivo al retto femorale della coscia sinistra, il report .... - -

Damsgaard show in Danimarca: l'Inter osserva Seconda presenza in nazionale maggiore per l'esterno offensivo della Sampdoria, la prima in una ... convinti dai report netti degli scout inviati al seguito del danese: ' Uno da prendere ' il giudizio ...

Sampdoria, nodo Bereszynski: Ranieri studia le alternative (Milan News) Il report dell'allenamento. vedi letture. La Sampdoria si avvicina alla ripresa del campionato e in particolare alla trasferta in casa del Milan, in programma sabato alle ore 12.30.

