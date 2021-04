“Salta la diretta”. Serena Bortone, la decisione della Rai: perché viene sospeso il suo Oggi è un altro giorno (Di giovedì 1 aprile 2021) Pessime notizie per Serena Bortone. La comunicazione ufficiale è avvenuta nelle scorse ore e anche il suo pubblico ha appreso il tutto con enorme tristezza. La conduttrice televisiva Rai è una delle più seguite e amate nella tv pubblica italiana, infatti il suo programma ‘Oggi è un altro giorno’ è ritenuto molto interessante da tantissimi telespettatori, che apprezzano anche la qualità degli ospiti in studio. Ma stavolta bisognerà rinunciare alla visione di questa bella trasmissione. La decisione della Rai è stata inevitabile, alla luce di un cambio di programmazione resosi obbligatorio per il periodo in questione. Non si tratta dunque di una punizione nei confronti della presentatrice per gli ascolti, ma di una scelta necessaria per garantire agli ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Pessime notizie per. La comunicazione ufficiale è avvenuta nelle scorse ore e anche il suo pubblico ha appreso il tutto con enorme tristezza. La conduttrice televisiva Rai è una delle più seguite e amate nella tv pubblica italiana, infatti il suo programma ‘è un’ è ritenuto molto interessante da tantissimi telespettatori, che apprezzano anche la qualità degli ospiti in studio. Ma stavolta bisognerà rinunciare alla visione di questa bella trasmissione. LaRai è stata inevitabile, alla luce di un cambio di programmazione resosi obbligatorio per il periodo in questione. Non si tratta dunque di una punizione nei confrontipresentatrice per gli ascolti, ma di una scelta necessaria per garantire agli ...

