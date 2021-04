Rudy Zerbi, incredibile: ‘La situazione comincia a farsi preoccupante’, cos’è successo sotto al suo balcone (Di giovedì 1 aprile 2021) Attraverso un’Instagram Stories sul suo profilo, Rudy Zerbi ha mostrato cosa è successo stamattina sotto casa sua: le immagini social. È uno dei volti iconici di Amici, Rudy Zerbi. Da anni nel ‘parterre’ dei professori di canto, il simpaticissimo conduttore radiofonico decanta di un successo davvero clamoroso. Un successo che, badate bene, non si limita L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 1 aprile 2021) Attraverso un’Instagram Stories sul suo profilo,ha mostrato cosa èstamattinacasa sua: le immagini social. È uno dei volti iconici di Amici,. Da anni nel ‘parterre’ dei professori di canto, il simpaticissimo conduttore radiofonico decanta di undavvero clamoroso. Unche, badate bene, non si limita L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

AmiciUfficiale : Sangiovanni dopo aver ricevuto i guanti di sfida incontra il prof Rudy Zerbi per confrontarsi con lui #Amici20 - trash_italiano : Blessing le inquadrature a Rudy Zerbi solo perché c'è questo ragazzo dietro di lui ?? #Amici20 - letsbeetoxic : ho buttato i miei capelli nell’acqua di riso come fanno su tik tok seguiranno aggiornamenti per sapere se a fine gi… - zazoomblog : Rudy Zerbi fan scatenati sotto casa ma non per lui: “Non mi danno tregua” – VIDEO - #Zerbi #scatenati #sotto… - reinedumondee : L’unico caso in cui Tancredi è salvo al 90% probabilmente è se la prima sfida è tra la squadra Zerbi-Cele vs Arisa/… -