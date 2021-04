Roma, blitz al campo rom: sequestrati picconi, asce e attrezzi da scasso (Di giovedì 1 aprile 2021) All’alba di ieri mattina, all’interno del campo nomadi di via Candoni, è scattato un controllo straordinario da parte delle pattuglie del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale, in collaborazione con il personale della Polizia di Stato, Distretto San Paolo. Oltre 400 le persone sottoposte ad accertamenti, la maggior parte di nazionalità romena: nei confronti di più di una ventina di soggetti, non censiti, sono state avviate ulteriori verifiche. Controlli anche su 20 veicoli e sul materiale rinvenuto, come picconi, asce e attrezzi da scasso, che sono stati posti sotto sequestro. 1 di 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 aprile 2021) All’alba di ieri mattina, all’interno delnomadi di via Candoni, è scattato un controllo straordinario da parte delle pattuglie del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale diCapitale, in collaborazione con il personale della Polizia di Stato, Distretto San Paolo. Oltre 400 le persone sottoposte ad accertamenti, la maggior parte di nazionalità romena: nei confronti di più di una ventina di soggetti, non censiti, sono state avviate ulteriori verifiche. Controlli anche su 20 veicoli e sul materiale rinvenuto, comeda, che sono stati posti sotto sequestro. 1 di 2 ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, blitz al campo rom: sequestrati picconi, asce e attrezzi da scasso - MattiaGallo17 : RT @barbarajerkov: **FLASH -SPIONAGGIO: IL BLITZ DEI ROS SU UFFICIALE MARINA E AGENTE RUSSO IN PARCHEGGIO A ROMA SPINACETO- FLASH** = evi… - barbarajerkov : **FLASH -SPIONAGGIO: IL BLITZ DEI ROS SU UFFICIALE MARINA E AGENTE RUSSO IN PARCHEGGIO A ROMA SPINACETO- FLASH** =… - SoniaLaVera : RT @tempoweb: 'Ufficiale #italiano spiava per i russi' Beccati in flagrante, blitz e arresto a #Roma - ottaviadalessa : RT @tempoweb: 'Ufficiale #italiano spiava per i russi' Beccati in flagrante, blitz e arresto a #Roma -